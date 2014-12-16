Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих

Пострадал только автомобиль, люди успели отбежать.

В российской деревне водонапорная башня упала на приехавших ее чинить рабочих. Ролик опубликован в паблике "ЧП. Тверь и область" в социальной сети "ВКонтакте". Известно, что инцидент произошел на территории деревни Холмина Тверской области.

По данным специалистов экстренного ведомства, никто из представителей коммунальной службы не пострадал. Башня упала на служебную машину бригады. На представленных кадрах видно, что конструкция помяла кабину транспортного средства. В тот момент, когда башня начала валиться, от нее начали разбегаться люди.

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате.

Видео: ВК/ПОДСЛУШАНО Тверь