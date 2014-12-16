  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:33
297
lesjasap
Код вставки плеера

Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих

0 0

Пострадал только автомобиль, люди успели отбежать.

В российской деревне водонапорная башня упала на приехавших ее чинить рабочих. Ролик опубликован в паблике "ЧП. Тверь и область" в социальной сети "ВКонтакте". Известно, что инцидент произошел на территории деревни Холмина Тверской области. 

По данным специалистов экстренного ведомства, никто из представителей коммунальной службы не пострадал. Башня упала на служебную машину бригады. На представленных кадрах видно, что конструкция помяла кабину транспортного средства. В тот момент, когда башня начала валиться, от нее начали разбегаться люди.

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате.

Видео: ВК/ПОДСЛУШАНО Тверь

Теги: водонапорная башня, регионы, ремонт, тверская область, холмина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии