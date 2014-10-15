Жителя Тверской области задержали по подозрению в нападении на петербургских силовиков

Инцидент произошел 31 января на Пионерской площади.

В четверг, 11 февраля, в Петербурге задержали 25-летнего жителя Тверской области. Его подозревают в нападении на сотрудников полиции во время несанкционированной акции в воскресенье, 31 января на Пионерской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Силовики пытались задержать молодого человека за правонарушение, однако он активно сопротивлялся и "причинил полицейским телесные повреждения". По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Что грозит жителю Тверской области, пока неизвестно.

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Фото: Piter.TV