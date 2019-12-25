Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения на Камчатке Ан-26

Разыскиваются черные ящики и тела погибших.

Водолазы начали поиск тел погибших в районе западного побережья Камчатки, где ранее произошло крушение пассажирского самолета Ан-26. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС России. Специалисты исследуют морское дно в надежде обнаружить бортовые самописцы, а также тела погибших в авиакатастрофе. Еще одной важной задачей является зацепление деталей фюзеляжа самолета и вытягивание их на поверхность. Это необходимо для расследования причин произошедшего.

Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача - поиск черных ящиков и тел погибших. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В операции принимают участие 67 человек личного состава, 11 единиц специальной техники. В настоящее время Минтранс заявил, что выживших в трагедии нет. Жертвами крушения самолета стали 28 человек (22 пассажира и 6 членов экипажа). Воздушное судно упало в нескольких километрах от аэропорта Паланы.

Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке.

Фото: ГУ МЧС