Водолазы добрались до дна Графского пруда в Мурино

В среду, 10 июня, профессиональные дайверы исследовали Графский Пруд в Мурино. Со дна удалось достать металлический ящик и обломки старинного кирпича. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online".
На одном из найденных фрагментов сохранились буквы "ОВА". Пока эксперты не определили, является ли это сочетание аббревиатурой или частью слова.
Авторы поста выразили надежду, что в Мурино возможно будет найти еще более примечательные артефакты из прошлого.
Ранее мы рассказали о том, что в Мурино сгорел продуктовый магазин.
Фото: ВКонтакте / 9online
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