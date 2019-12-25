Водолазы добрались до дна Графского пруда в Мурино

Исследователи глубин нашли фрагменты старинного кирпича.

В среду, 10 июня, профессиональные дайверы исследовали Графский Пруд в Мурино. Со дна удалось достать металлический ящик и обломки старинного кирпича. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online".



На одном из найденных фрагментов сохранились буквы "ОВА". Пока эксперты не определили, является ли это сочетание аббревиатурой или частью слова.





Авторы поста выразили надежду, что в Мурино возможно будет найти еще более примечательные артефакты из прошлого.



Ранее мы рассказали о том, что в Мурино сгорел продуктовый магазин.



Фото: ВКонтакте / 9online