"Водоканал" ищет подрядчика для восстановления нарушенного благоустройства за 184 млн рублей

Исполнителю поручат посадить новые деревья и кустарники, восстановить дорожное покрытие и тротуары.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявило тендер на проведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонта на водопроводных сетях. Начальная цена контакта по данным портала госзакупок составила 184,2 млн рублей.

Как отмечено в документации, максимальный уровень любых работ за 1 условную единицу равен 118,9 тыс. рублей. Подрядчик займётся посадкой деревьев и кустарников, восстановит обочины и асфальтовое покрытие дорог.

Контракт будет заключён в срок до 31 марта 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 7 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что капитальный ремонт ДК в Громово оценивают в 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV