Капитальный ремонт ДК в Громово оценивают в 100 млн рублей

Заботы будут идти до конца сентября 2025 года.

Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленобласти объявила тендер на проведение капремонта Дома культуры в Громово. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 100,1 млн рублей.

Здание расположено на Центральной улице. Исполнителю поручено отремонтировать фасады, кровлю, освещение, отопление и системы видеонаблюдения на объекте. У здания будет налажено благоустройство. Кроме того, подрядчик выполнит ремонтные работы на канализации. Завершение капремонта намечено на срок не позднее 31 сентября 2025 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 6 апреля. Итоги подведут 11 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что третий этап ремонта временного здания петербургского "Мюзик-холла" оценили в 59,9 млн рублей.

Фото: Piter.TV