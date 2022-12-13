  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Капитальный ремонт ДК в Громово оценивают в 100 млн рублей
Сегодня, 14:43
96
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Капитальный ремонт ДК в Громово оценивают в 100 млн рублей

0 0

Заботы будут идти до конца сентября 2025 года.

Администрация МО Громовское сельское поселение Приозерского района Ленобласти объявила тендер на проведение капремонта Дома культуры в Громово. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 100,1 млн рублей.

Здание расположено на Центральной улице. Исполнителю поручено отремонтировать фасады, кровлю, освещение, отопление и системы видеонаблюдения на объекте. У здания будет налажено благоустройство. Кроме того, подрядчик выполнит ремонтные работы на канализации. Завершение капремонта намечено на срок не позднее 31 сентября 2025 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 6 апреля. Итоги подведут 11 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что третий этап ремонта временного здания петербургского "Мюзик-холла" оценили в 59,9 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: госзакупки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Вужуис Юкaви
Сегодня 15:56

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии