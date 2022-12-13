Третий этап ремонта временного здания петербургского "Мюзик-холла" оценили в 59,9 млн рублей

Исполнитель проведёт демонтажные работы.

СПб ГАУК "Театр "Мюзик-Холл" объявил тендер на проведение 3-его этапа ремонтных работ в "Доме В.Н. Карамзина" на Большой Морской улице, который был передан учреждению на время реставрации. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, работы продолжатся на первом и цокольном этажах здания. Начальная цена контракта составляет 59,9 млн рулей.

Исполнитель проведёт демонтажные работы, в частности, отбивку штукатурки, демонтаж потолков, дверных коробок, разборку покрытий полов. Затем ему необходимо будет обустроить новые потолки, стены, двери и полы. Завершатся работы устройством инженерных сетей.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 5 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию контактной сети трамвая от проспекта Стачек до Петергофского шоссе выделят 100,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV