На реконструкцию контактной сети трамвая от проспекта Стачек до Петергофского шоссе выделят 100,5 млн рублей

Специалисты полностью заменят подвесную систему и воздушные кабели.

СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил тендер на Выполнение работ по реконструкции контактной сети трамвая, следующего по улице Маршала Казакова и улице Десантников от проспекта Стачек до Петергофского шоссе. Судя по данным портала ЕИС, подрядчику готовы заплатить 100,5 млн рублей.

Подрядчик проведёт полную замену подвесной системы, а также спецчастей, продольно-несущего троса, контактного провода по трамваю. Кроме того, будут установлены новые воздушные кабели.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на второй этап реконструкции трамвайного парка №7 намерены выделить 2,3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV