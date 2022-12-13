На второй этап реконструкции трамвайного парка №7 намерены выделить 2,3 млрд рублей

Первый этап работ оценили в 948 млн рублей. Деньги выделили из собственных средств ГУП "Горэлектротранс".

ГУП "Горэлектротранс" объявил тендер на проведение второго этапа реконструкции депо трамвайного парка № 7. Судя по данным портала ЕИС, на работы максимально готовы направить 2,3 млрд рублей.

Объект находится в доме 3Я по улице Грибакиных. Подрядчику поручат провести перепланировку объекта, заменить кровлю, переустроить инженерные коммуникации. Завершить работы требуется до 31 октября 2024 года. Итоги электронного аукциона подведут 7 апреля.

Напомним, что тендер на проведение первого этапа работ на объекте был разыгран осенью 2022 года. Победителем стало ООО "Депо", которому заплатили 948 млн рублей из собственных средств "Горэлектротранса".

Фото: Piter.TV