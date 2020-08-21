Трамвайный парк в Невском районе ждёт масштабная реконструкция

На работы готовы выделить почти 1 млрд рублей.

ГУП "Горэлектротранс" объявило тендер на реконструкцию "Трамвайного парка №7" в Невском районе Северной столицы. Судя по информации портала госзакупок, с которой ознакомлен Piter.TV, начальная цена контракта составит 955,4 млн рублей.

Работы пройдут в здании 3Я по улице Грибакиных. исполнитель займётся восстановлением строительных конструкций, проведёт отделку и замену покрытия кровли. Частично здание перепланируют.

Также в техзадание включено возведение блочной комплектной трансформаторной подстанции с двумя сухими силовыми трансформаторами. Оно будет представлять из себя прямоугольное здание 2,7 м в высоту.



Сдать готовый объект необходимо до конца августа следующего года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 6 октября.

Ранее мы сообщили о том, что "Санктъ-Петербург опера" нашла подрядчика для реставрации двух фасадов на Галерной.

Фото: Piter.TV