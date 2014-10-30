"Санктъ-Петербург опера" нашла подрядчика для реставрации двух фасадов на Галерной

Победителем аукциона стало АО "Петрос". Компания боролась за победу с ещё одним претендентом.

Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербург опера" определил исполнителя для проведения реставрации фасадов двух своих зданий на Галерной улице. Как узнал Piter.TV изданных портала госзакупок, подрядчиком станет АО "Петрос", выполнив контракт за 386,8 млн рублей.

Речь идёт о домах №33А и №35А. Подрядчику необходимо отреставрировать лицевые и дворовые фасады и выполнить ремонт кровли. Завершения работ ожидают не позднеее конца 2024 года.

Отметим, что АО "Петрос" пришлось побороться за победу с ещё одним претендентом.

Ранее мы сообщили о том, что определены подрядчики, которые обеспечат районы Петербурга новой дорожной разметкой.

Фото: Citywalls.ru