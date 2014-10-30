Определены подрядчики, которые обеспечат районы Петербурга новой дорожной разметкой

Победителями тендеров с начальными ценами контрактов в 80,7 млн и 50,5 млн рублей стали ООО "ЭДС" и ООО "Конвера лайн".

ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" (определило победителей двух тендеров на демаркировку, нанесение и восстановление дорожной разметки в районах Северной столицы. Как узнал Piter.TV начальные цены контрактов составят 80,7 млн и 50,5 млн рублей соответственно.

В техзадании указано, что к южным районам отнесли Фрунзенский, Колпинский, Пушкинский, Петродворцовый, Московский, Кировский, Центральный, Красносельский и Адмиралтейский. Там за разметку будет отвечать ООО "ЭДС". Остальные районы на севере города обслужит ООО "Конвера лайн".

Подрядчикам поручат нанести продольную и поперечную разметки и установить знаки "Дети". Выполнить весь комплекс работ нужно будет до 15 ноября 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ объявил повторный тендер на реставрацию Михайловской дачи.

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