"Водоканал" переплатил поставщику энергии почти 2 млрд рублей

Договор с компанией расторгнут, возмещение ущерба потребуют в суде.

Представители "Водоканала" заявили о разрыве договорных отношений с энергосбытовой компанией. В организации считают, что переплатили за предоставленные ресурсы около двух миллиардов рублей. Такие данные получены за три года сотрудничества с фирмой "Развитие и инвестиции". С первого мая "Водоканал" отказывается работать с данным РСО. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что "Водоканал" также заявил, что потребует возмещение ущерба в особо крупном размере в судебном порядке. Иск будет рассмотрен в Арбитражном суде города. Ранее в отставку ушел руководитель организации Евгений Целиков. Правительство города посчитало, что мужчина неэффективно расходовал средства ГУПа. Сейчас Смольный планирует организовать ревизию счетов компании, чтобы сократить расходы и остановить рост тарифов на 2020 год.

Ранее Piter.tv писал о том, что Счетная палата рассказала о нарушениях во время строительства двух станций петербургского метро.

Фото: Piter.tv