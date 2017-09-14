Водоканал отправился на помощь автомобилистам

Потом под мостом рядом со станцией "Зеленогорск" устранит бригада с Водоканала.

Бригада ГУП отправилась к потопу, который расположился под железнодорожным мостом около станции "Зеленогорск". Два дня автомобилисты жаловались на "море", из-за которого создавались огромные пробки.

Известно, что заявка в Водоканал о проблеме поступила только 14 сентября. Вскоре бригада выехала по адресу, чтобы обеспечить в минимальный срок отвод воды с проезжей части. В ближайшее время скопление будет устранено. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что автомобилисты второй день застревают в потопе на проспекте Ленина.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: пользователь "Вконтакте" Анастасия Завьялова