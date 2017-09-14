Автомобилисты второй день застревают в потопе на проспекте Ленина

Автомобилисты второй день подряд жалуются на потоп под железнодорожным мостом в районе станции "Зеленогорск". Очевидцы огромных луж публикуют фотографии и видеоролики в социальную сеть "Вконтакте".
14 сентября водители автомобилей снова попали в громадную пробку из-за потопа, она образовалась на проспекте Ленина в сторону Зеленогорского шоссе. Свидетели произошедшего рассказывают, что в заторе приходиться стоять около 30-40 минут. Как сообщают очевидцы, многие автомобили глохнут и ломаются.
Побывавшие на месте потопа советуют водителям низких машин добираться по другой дороге, так как лужи очень глубокие.
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