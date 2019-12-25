Водоканал назвал опасные участки, которые отремонтируют

Предприятие уже заключило договоры на выполнение работ со сроками завершения в феврале и марте 2021 года.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в Петербурге реконструируют самые опасные участки ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

Как оказалось, предприятие уже заключило договоры на выполнение работ. Подрядчики должны их завершить в феврале и марте 2021 года.

Опасные участки зафиксировали на перекрестках проспекта Испытателей и Коломяжского, проспекта Энгельса и Испытателей, проспекта Просвещения и улицы Ушинского, улицы Жукова и Феодосийской и на проспекте Ленина.

Отмечается, что реконструкция необходима для избежания потопов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вывезли более 100 кг опасных отходов за неделю.

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