"Водоканал" нашел остатки "нефтяных растворителей" в стоках северных райнов

Специалисты ведомства считают это возможной причиной резкого запаха, на который жаловались местные жители.

Специалисты "Водоконала" обнаружили в стоках северных районов города остатки частиц, характерных для "нефтяных растворителей". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, что 17 октября жители Выборгского, Калининского и Приморского районов пожаловались на химический запах воды. После этого эксперты взяли пробы стоков на анализ. В "Водоконале" сообщили, что в ходе исследования уровень опасного загрязнения обнаружен не был. Однако в них нашли большое количество полулетучих органических соединений характерных для "нефтяных растворителей" вроде уайт-спиритов. Специалисты ведомства считают это возможной причиной резкого запаха в северных районах города.



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