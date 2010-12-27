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"Водоканал" нашел остатки "нефтяных растворителей" в стоках северных райнов
Сегодня, 16:19
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Rybka123
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"Водоканал" нашел остатки "нефтяных растворителей" в стоках северных райнов

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Специалисты ведомства считают это возможной причиной резкого запаха, на который жаловались местные жители.

Специалисты "Водоконала" обнаружили в стоках северных районов города остатки частиц, характерных для "нефтяных растворителей". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Напомним, что 17 октября жители Выборгского, Калининского и Приморского районов пожаловались на химический запах воды. После этого эксперты взяли пробы стоков на анализ. В "Водоконале" сообщили, что в ходе исследования уровень опасного загрязнения обнаружен не был. Однако в них нашли большое количество полулетучих органических соединений характерных для "нефтяных растворителей" вроде уайт-спиритов. Специалисты ведомства считают это возможной причиной резкого запаха в северных районах города. 

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Фото: pixabay.com 

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Теги: водоканал , выборгский район , калининский район , приморский район
Категории: Лента новостей Новости СПб

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