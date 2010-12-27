В Невском районе оперативники изъяли у мигрантов сотни литров контрафактного алкоголя

Пластиковые канистры обнаружили в одном из гаражей.

Днем, 31 октября, оперативная группа экономической полиции нагрянула с проверкой в гаражи возле стоянки на улице Грибакиных. В одном из них специалисты обнаружили сотни литров контрафактного алкоголя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

С поличным застукали двух мигрантов, которые в момент обыска грузили пластиковые тары. В их автомобиле и гараже обнаружили 1900 литров спиртосодержащей продукции без маркировок. Жидкость была разлита в 480 пластиковых канистр емкостью 4 литра.

В настоящий момент алкоголь изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Ранее мы писали, что Следком и ФСБ нагрянули с обысками в Госжилинспекцию Петербурга.

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