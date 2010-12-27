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Следком и ФСБ нагрянули с обысками в Госжилинспекцию Петербурга
Сегодня, 7:32
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Alena_Zinovieva
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Следком и ФСБ нагрянули с обысками в Госжилинспекцию Петербурга

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Причина обысков пока не ясна.

Утром, 31 октября, в государственную жилищную инспекцию Петербурга на Малоохтинском проспекте нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Точная причина обысков пока неясна. Известно, что специалисты общались с руководящим составом ведомства. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Оперативные мероприятия длились с 9 утра до самого обеда. Официально ФСБ и Следком пока не прокомментировала происходящее. Примечательно, что обыски никак не повлияли на прием граждан.

Ранее мы писали, что жители Петербурга стали меньше жаловаться в Госжилинспекцию.

Фото: Piter.TV

Теги: госжилинспекция спб , обыски , фсб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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