"Водоканал" и дорожные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за оттепели

Ночью вновь ожидается "минусовая" температура воздуха.

"Водоканал Санкт-Петербурга" и дорожные предприятия комитета по благоустройству перешли на усиленный режим работы из-за оттепели. С марта специалисты отработали более 400 заявок жителей, сообщила пресс-служба губернатора города.

По информации Смольного, снегоплавильные и снегоприемные пункты справляются с утилизацией и приемом снежных масс, подтопления лишь точечные. В уборке улиц дорожным предприятиям помогает "Водоканал". Оно применяет парогенераторы для отогрева замерзших колодцев и откачивает воду насосами. Также продолжается реализация масштабного проекта по модернизации ливневой канализации. Из 17 "проблемных" адресов работы выполнены на 8. На реконструированных участках подтоплений больше не было.

Ранее в администрации Московского района прокомментировали подтопления на Дизельном проезде. Из-за несвоевременной уборки снега там образуется "море".

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