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Водоканал города Выборга разобрался с "фекалиями в Северной гавани"
Сегодня, 9:41
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nastya960
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Водоканал города Выборга разобрался с "фекалиями в Северной гавани"

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О возможном загрязнении воды заговорили в социальных сетях.

Вчера, 18 июля, руководство ГУП ЛО "Водоканал города Выборга" вместе со специалистом-экологом лично приехали осмотреть Северную гавань, бухту Салакка-Лахти.

Накануне пользователи социальных сетей сообщили о возможном экологическом ЧП в центре Выборга. Встревоженная такими сообщениями администрация Выборга направила официальный запрос в местное представительство "Леноблводоканала". И вот, во время проверки в бухте не обнаружилось никаких выпусков с водоочистных и канализационно очистных сооружений ГУП ЛО "Водоканал города Выборга". Аварийных ситуаций не было. Всё работает в штатном режиме. При осмотре поверхности воды признаков загрязнения, соответствующих описанию, выявлено не было.

Вчера мы сообщали, что возмущенный пост о данном инциденте появился в группе "Интересный Выборг".

Фото: социальные сети

Теги: администрация выборга , водоканал , выборг , салакка-лахти
Категории: Лента новостей Выборг

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