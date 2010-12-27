Водоканал города Выборга разобрался с "фекалиями в Северной гавани"

О возможном загрязнении воды заговорили в социальных сетях.

Вчера, 18 июля, руководство ГУП ЛО "Водоканал города Выборга" вместе со специалистом-экологом лично приехали осмотреть Северную гавань, бухту Салакка-Лахти.

Накануне пользователи социальных сетей сообщили о возможном экологическом ЧП в центре Выборга. Встревоженная такими сообщениями администрация Выборга направила официальный запрос в местное представительство "Леноблводоканала". И вот, во время проверки в бухте не обнаружилось никаких выпусков с водоочистных и канализационно очистных сооружений ГУП ЛО "Водоканал города Выборга". Аварийных ситуаций не было. Всё работает в штатном режиме. При осмотре поверхности воды признаков загрязнения, соответствующих описанию, выявлено не было.

Вчера мы сообщали, что возмущенный пост о данном инциденте появился в группе "Интересный Выборг".

Фото: социальные сети