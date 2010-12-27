Администрация Выборгского района попросила "Водоканал" разобраться с "фекалиями в Северной гавани"

Накануне пользователи социальных сетей сообщили о возможном экологическом ЧП в центре Выборга.

Администрация Выборгского района встревожена сообщениями в социальных сетях о возможном сбросе фекалий в бухту Салакка-Лахти. Об этом представители муниципалитета сообщили в разговоре с корреспондентом Piter.TV. Районные власти уже направили официальный запрос в местное представительство "Леноблводоканала". "Водоканал Выборга" должен ответить - является ли загрязнение Северной гавани человеческими фекалиями, а также проверить собственные очистные сооружения на наличие возможных протечек.

Напомним, что вчера, 17 июля 2018 года, в группе "Интересный Выборг" появился возмущенный пост от местного жителя. Мужчина написал, что отправился в плавание на лодке с друзьями по Северной гавани. На поверхности воды люди заметили десятки коричневых сгустков, напоминающих человеческие фекалии. В комментариях пользователи предположили, что причиной ЧП стали проблемы с выборгскими очистными сооружениями, которые контролирует именно "Водоканал".

Вчера приехали в гости друзья из другого города и я решил их прокатить по заливу на своей лодке . И какой же стыд я испытал, когда мы увидели, что вся вода покрыта фекалиями... Простите. От лодочного причала №14 и дальше в сторону замка, поверхность воды "заминирована". Скорее всего это давно не работающие очистительные сооружения Выборгского поселка. Сток идет прямо в воду залива. А благодаря тому, что несколько дней было безветрие, вся эта красота просто затянула местные прибрежные воды. группа "Интересный Выборг", сообщение пользователя

Отметим, что до сих пор нет 100-процентного подтверждения, что в бухте Салакка-Лахти плавают именно фекалии. Канал Piter.TV обратился в пресс-службу "Леноблводоканала" за развернутым комментарием. Эта информация будет опубликована на нашем сайте в ближайшее время.

Фото: социальные сети