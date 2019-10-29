Водоканал Санкт-Петербурга нашел компаньона для взыскания долгов с абонентов в судах

По итогам конкурса решено заключить контракт с юридической компанией ООО "НПК "ВЭСК".

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", судя по всему, завершил поиск надежного компаньона, который возьмет на себя функцию взыскания долгов его абонентов в судах.

Соответствующая закупка была размещена "Водоканалом" в третьей декаде октября. На конкурс представили свои предложения четыре компании. Все из Петербурга. При этом "НПК "ВЭСК" сделало самое выгодное по цене предложение, составившее 76,4 млн рублей. Другие участники запросили за свои услуги большие суммы. Так, самое "дорогое" предложение поступило от ООО "ПИТЕРГРУПП" (92 млн рублей).

С учетом всех факторов, в том числе опыта подобной работы,- а судя, по документации закупки, у "ВЭСКа" он довольно большой, - конкурсная комиссия решила "признать победителем и заключить договор с участником конкурса - ООО "НПК "ВЭСК". Сумма контракта соответствует заявке этой компании.

Напомним, максимальная цена договора (те деньги, которые Водоканал был готов заплатить) составляла 101,3 млн рублей.

Документ о подписании контракта пока не опубликован.

Как сообщалось, этот компаньон Водоканала будет готовить иски к должникам, представлять на судебных заседаниях его интересы. При необходимости – по согласованию с последним – заключать мировые соглашения. А также взаимодействовать со службой судебных приставов.

ГУП в документации закупки сообщало о планах передать партнеру на взыскание задолженность общим объемом до 1 млрд рублей. Сотрудничество продлится до 30 ноября 2024 года.

По данным официального сайта ООО "НПК "ВЭСК", эта компания работает уже 12 лет. Занимается представительством в судах, судебными спорами в областях госзакупок, энергетики, налогов.

По данным компании, на ее счету более 1000 судебных решений, вынесенных арбитражными судами с 1 января 2019 до даты окончания подачи заявок на участие в прошедшем конкурсе по спорам связанным с теплоснабжением, поставками тепловой энергии, горячей воды, теплоносителей.

Фото: vk.com/vodokanal_spb