"Водоканал" опубликовал список крупнейших должников Петербурга

В понедельник, 23 декабря, стали известны самые крупные должники по коммунальным услугам в Петербурге. Соответствующий список опубликовал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
В списке топ-должников Водоканала остаются два крупных ЖКС. Первый "ЖКС № 1 Невского района" с долгом в 278 млн рублей. И второй "ЖКС № 1 Кировского района" — 259 млн рублей.
Кроме того, в списке заявлены АО "Ломо" (11,5 млн рублей) и ООО "Даугава" (3,4 млн).
Ранее мы сообщали о том, что в Пулково приставы будут ловить должников по "коммуналке".
Фото:pixabay
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