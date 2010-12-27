"Водоканал" опубликовал список крупнейших должников Петербурга

В списке топ-должников Водоканала остаются "ЖКС № 1 Невского района" и "ЖКС № 1 Кировского района".

В понедельник, 23 декабря, стали известны самые крупные должники по коммунальным услугам в Петербурге. Соответствующий список опубликовал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В списке топ-должников Водоканала остаются два крупных ЖКС. Первый "ЖКС № 1 Невского района" с долгом в 278 млн рублей. И второй "ЖКС № 1 Кировского района" — 259 млн рублей.

Кроме того, в списке заявлены АО "Ломо" (11,5 млн рублей) и ООО "Даугава" (3,4 млн).

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково приставы будут ловить должников по "коммуналке".

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