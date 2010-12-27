Пассажиры смогут проверить, есть ли у них долги и задать все интересующие вопросы.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в Пулково приставы будут ловить должников по "коммуналке". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "ТГК 1".

Петербуржцев проверят на наличие долгов во вторник, 24 декабря. Проверку будут осуществлять представители ПАО "ТГК-1", АО "Петроэлектросбыт" и АО "Петербургская сбытовая компания" совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов с 9:00 до 11:00 в зоне регистрации аэропорта.

Отмечается, что горожане смогут узнать о том, какие у них есть долги и задать все интересующие вопросы. Кроме того, для тех, кто летит в отпуск без долгов предусмотрены подарки.

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