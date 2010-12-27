Стало известно, что мотивирует петербуржцев хорошо работать

На первом месте оказалась высокая зарплата, за данный вариант высказались 59% горожан.

Аналитики HeadHunter опросили петербуржцев и узнали, что мотивирует их работать лучше.

На первом месте оказалась высокая зарплата, за данный вариант высказались 59% горожан. Ещё 33% хотят подниматься по карьерной лестнице. Удобный график работы важен для 32% работников. Для 28% соискателей важны интересные задачи, для 25% - бонусы, тринадцатая заработная плата и премии.

Меньше всего петербуржцев интересуют корпоративы (1%), получение полиса ДМС (4%).

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