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"Водоканал" Петербурга готовится к ливневым дождям в городе
Сегодня, 17:42
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"Водоканал" Петербурга готовится к ливневым дождям в городе

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Судя по прогнозу погоды, интенсивность дождей может превысить расчетные значения.

Петербургский "Водоканал" начал подготовку к ливневым дождям в городе, передает "Фонтанка" в связи с прогнозом погоды на завтра, 29 июня.

Специалисты уже подготовили сети и ключевые объекты водоотведения к ливням. Работники предприятия запустят дополнительные насосы на станциях аэрации и снизят уровень стоков в коллекторах заранее. 

Особое внимание будет уделено "уязвимым" к локальным подтоплениям участкам, там установили передвижной насос. Кроме того, в городе будут дежурить более 70 бригад. Специалисты просят с пониманием отнестись к стремительному пребыванию воды, поскольку она не может сразу уйти в канализацию, обычно это занимает около получаса после окончания дождя.

Ранее мы писали, что во вторник ожидаются усиление ветра и дожди в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, ливни, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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