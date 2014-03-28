"Водоканал" Петербурга готовится к ливневым дождям в городе

Судя по прогнозу погоды, интенсивность дождей может превысить расчетные значения.

Петербургский "Водоканал" начал подготовку к ливневым дождям в городе, передает "Фонтанка" в связи с прогнозом погоды на завтра, 29 июня.

Специалисты уже подготовили сети и ключевые объекты водоотведения к ливням. Работники предприятия запустят дополнительные насосы на станциях аэрации и снизят уровень стоков в коллекторах заранее.

Особое внимание будет уделено "уязвимым" к локальным подтоплениям участкам, там установили передвижной насос. Кроме того, в городе будут дежурить более 70 бригад. Специалисты просят с пониманием отнестись к стремительному пребыванию воды, поскольку она не может сразу уйти в канализацию, обычно это занимает около получаса после окончания дождя.

Ранее мы писали, что во вторник ожидаются усиление ветра и дожди в Петербурге.

Фото: Piter.tv