В Петербурге начался судебный процесс о ликвидации водоёма на месте мусорного комплекса

Трудности возникли при включении карьера Дубровка в Государственный водный реестр.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приступил к рассмотрению иска АО "Невский экологический оператор" (НЭО) об исключении из Госреестра водных объектов карьера Дубровка во Всеволожском районе 47-ого региона. Об этом пишет РБК.

Согласно планам оператора, на месте водоёма будет возведён новый комплекс по переработке отходов "Дубровка": проект был одобрен государственной экологической экспертизой, хотя общественная экспертиза вынесла отрицательное заключение. По данным экспертной комиссии Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, проектная документация КПО соответствует экологическим требованиям в части охраны окружающей среды.

Трудности возникли при включении водоёма в Государственный водный реестр. Он числится там, как поверхностный водный объект, а это противоречит изначальным планам оператора, поскольку на таком месте невозможно реализовать проект.

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Фото: Piter.TV