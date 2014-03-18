Дело о разрушении особняка на Университетской набережной прекращено по решению суда

Фигурантом дела после пожара в июне 2019 года стал бизнесмен Борис Берсон. Тогда сумма ущерба составила 39,1 млн рублей.

Василеостровский районный суд Северной столицы вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бизнесмена Бориса Берсона, которому вменялось преступное бездействие, повлекшее разрушение исторического здания (дом А. Черкасского (Риттера) на Университетской набережной. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что Берсон владел основной частью помещений внутри объекта. Он стал фигурантом дела после пожара в июне 2019 года. Тогда сумма ущерба составила 39,1 млн рублей. Ходатайство о прекращении уголовного дела поступило со стороны адвокатов предпринимателя в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Стороны против этого не возражали.

Добавим, что Берсон был объявлен в розыск в начале этого года из-за того, что он игнорировал заседания суда. Ему изменили меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу: позднее это решение отменили.

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Фото: Citywalls.ru