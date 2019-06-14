Экс-депутат Рады рассказал о страшных последствиях водной блокады Крыма

По словам Алексея Журавко, Украине грозит экологическая катастрофа и эпидемии.

Херсонской области угрожает экологическая катастрофа и эпидемии из-за водной блокады Крыма. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко на своей странице "ВКонтакте".

По словам Журавко, первое, что угрожает области, это засаливание плодородной земли. Второе — обезвоживание, и третье — когда канализационные стоки и химия начнут попадать в подземные грунтовые воды. Бывший депутат заявил, что если все так будет продолжаться, то в скором будущем мы увидим распространение самых опасных болезней, среди которых кишечные, чума, холера и другие.

Он напомнил, что до 2014 года правительство Украины выделяло из бюджета страны деньги на ремонт и обслуживание дренажной системы и насосов. Однако сегодня никто этим не занимается. Бывший депутат Рады призывает украинские власти открыть Северо-Крымский канал и восстановить работы всех насосных станций. "Иначе начнутся необратимые последствия, которые будут устраняться десятки, а то и сотни лет".

Ранее Крым получал 85 % всей пресной воды через Северо-Крымский канал. Она использовалась для полива около 140 га сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией поставки воды полностью прекратились. Сейчас в Крыму реализован ряд проектов для снабжения полуострова пресной водой.

Ранее стало известно, когда по Крымскому мосту пойдут первые поезда.

Видео: YouTube / Alex Drigval, bars332, Dan Kos