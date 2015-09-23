Водителю упавшего с Поцелуева моста автобуса продлили арест на три месяца

Адвокаты обвиняемого просили назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, но суд решил оставить его под стражей до 9 октября.

Октябрьский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, причиной продления срока содержания под стражей Рахматшоха Курбонова стало выполнение большого количества запланированных следственных и процессуальных действий, необходимых для завершения предварительного расследования.

Адвокаты обвиняемого просили назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, но суд решил оставить его под стражей до 9 октября.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга обязал выплатить женщине 70 тыс. рублей за потерянную кошку.

Фото: пресс-служба Смольного