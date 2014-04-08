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Водителю иномарки грозит 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими детьми в Крыму

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Мужчина также может лишиться права на управление транспортным средством на три года.

Обвинение просит 6 лет колонии для фигуранта дела о смертельном ДТП в Крыму, в котором погибли четверо подростков. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры на полуострове по результатам прений сторон, прошедших в Нижнегорском районном суде. Государственное обвинение просит у суда отправить фигуранта в колонию. Дополнительно надзорное ведомство настаивает на лишении фигуранта расследования права управления транспортными средствами на срок в три года.

Государственный обвинитель просил суд назначить жителю региона наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

сообщение регионального управления прокуратуры

Напомним, что смертельная автомобильная авария произошла 27 октября, примерно в 23 часа вечера, когда водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом на участке дороги между селами Заречье и Косточковка Нижнегорского района. Скорость нарушителя составляла 161 километр в час. Жертвами трагедии стали трое подростков, которые скончались на месте ДТП. Позже еще один несовершеннолетний пациент скончался в больнице.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Крыма

Теги: дети, крым, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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