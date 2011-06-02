Пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания в Якутии

Полиция задержала местного жителя, который ранее напал на главу села у него дома.

Мужчина устроил дебош в изоляторе временного содержания на территории Якутии, куда его поместили в связи с нападением на главу села. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов из регионального управления. Местные СМИ добавили, ранее в полицию поступили сведения о том, что три человека атаковали Валентина Охотина у него дома. КОперативников вызвала на место преступления жена потерпевшего.

Нарядом полиции был задержан и доставлен в отделение МВД России по Таттинскому району 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При водворении в камеру для административно задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования.... пресс-служба МВД по региону

Видеозапись из изолятора опубликовало в интернете местное издание SakhaNews. Согласно предоставленным широкой общественности кадрам, подозреваемый пробил стену камеры, а затем оказался в соседнем отсеке, где в это время на скамейке спал другой задержанный. Собранные материалы преданы в следственные органы. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Сейчас злоумышленник нахдится под домашним арестом. Дополнительно ведется проверка проверку по факту нападения на главу села и умышленного повреждения имущества.

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Фото и видео: Telegram / МВД РФ по Якутии; Telegram / РИА Новости; SakhaNews