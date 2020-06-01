Петербуржец получил 9 месяцев строгого режима за повторную пьяную езду

Водителю дали реальный срок за пьяную езду.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в сентябре управлял автомобилем BMW, собственником которого является тесть, в состоянии алкогольного опьянения. Движение авто привлекло внимание ГИБДД. Кроме того, в ходе проверки документов выявлены признаки подделки водительского удостоверения.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что Петербург стал первым в России по количеству смертельных аварий с электросамокатами.

Фото: Piter.TV