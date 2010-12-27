Водителям вернули запрещенный разворот на Выборгской набережной

Движение возобновиться 26 августа в 00:00

С 26 августа меняется организация дорожного движения на Выборгской набережной у дома 57 корпус 2. Об этом сообщает Дирекция по организации дорожного движения.

В ночь с субботы на воскресенье в 00:00 вновь будет разрешен разворот на набережную с Кантемировского моста, которым автолюбители активно пользовались, чтобы попасть на Петроградскую сторону.

Движение на этом участке дороги было запрещено 13 августа в связи с участившимся количеством ДТП. Водители, которых вынудили проезжать лишние 3 км, не стали мириться с новыми правилами и уже на следующий день вырвали ограничительные штыри и возобновили движение.