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На Выборгской набережной водители открыли разворот, вырвав из земли штыри

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Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сегодня утром на Выборгской набережной автомобилисты установили собственные правила движения. Они вырвали из земли металлические штыри, тем самым открыв себе запрещенный разворот. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Он отметил, что этот разворот был очень важен для горожан. Однако власти решили его почему-то перекрыть. Автомобилистам приходилось ехать лишние 3 км, чтобы развернуться. Водители устали это терпеть и сами отменили запрет на разворот, избавившись от помехи. Нарушителей правил дорожного движения могут оштрафовать на 500 рублей.

Ранее мы писали, что велодорожку на Фонтанке избавили от припаркованных машин.

Видео: Piter.TV

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Теги: видео , запрет на разворот , нарушение пдд
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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