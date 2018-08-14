На Выборгской набережной водители открыли разворот, вырвав из земли штыри

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сегодня утром на Выборгской набережной автомобилисты установили собственные правила движения. Они вырвали из земли металлические штыри, тем самым открыв себе запрещенный разворот. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Он отметил, что этот разворот был очень важен для горожан. Однако власти решили его почему-то перекрыть. Автомобилистам приходилось ехать лишние 3 км, чтобы развернуться. Водители устали это терпеть и сами отменили запрет на разворот, избавившись от помехи. Нарушителей правил дорожного движения могут оштрафовать на 500 рублей.

Ранее мы писали, что велодорожку на Фонтанке избавили от припаркованных машин.

Видео: Piter.TV