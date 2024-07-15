На Шафировском проспекте BMW развернуло на 360 градусов

Водитель продолжил движение.

В Санкт-Петербурге утром 14 октября кроссовер BMW совершил опасный маневр на Шафировском проспекте, развернувшись на 360 градусов прямо перед другим автомобилем. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис".

Инцидент произошел около 8:40 в районе развилки, когда машина, движущаяся в левой полосе, внезапно вылетела в среднюю и полностью развернулась. К счастью, столкновения с другими транспортными средствами или ограждениями удалось избежать, и водитель продолжил движение.

По словам синоптика Александра Колесова, дороги в Петербурге уже становятся скользкими из-за похолодания. В ближайшие дни прогнозируются заморозки, поэтому автомобилистам рекомендуется заменить летние шины на зимние, чтобы снизить риск подобных происшествий.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер