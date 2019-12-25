Водителям снова пообещали штрафы за неоплаченную парковку в Петербурге

С начала февраля в городе зафиксировали уже более 2 тысяч нарушений.

Петербургский "Городской центр управления парковками" (ГЦУП) с 1 февраля приступил к фиксации нарушения правил пользования платными парковками города. С начала месяца оформлено уже более двух тысяч проектов по административным нарушениям, а водители получат штрафы после вступления в силу поправок в административный кодекс. Об этом рассказали в "РБК".

С марта прошлого года ГЦУП перестал следить за нарушениями из-за того, что не имел допуска к данным автовладельцев, однако Госдума приняла соответствующие поправки во втором чтении. Петербургский КРТИ после начала работы изменений сможет получать данные автовладельцев-нарушителей.



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