Водителям придется объезжать Прибалтийскую площадь с 18 апреля

Речь идет об участке от Морской набережной до улицы Кораблестроителей.

В Василеостровском районе закроют движение по Прибалтийской площади. Ограничения вводятся в связи с работами по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Морской набережной до улицы Кораблестроителей. Проезд закроют 18 апреля. Движение по Прибалтийской площади планируют открыть 27 апреля.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Полевой улице в поселке Парголово.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv