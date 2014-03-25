Водителям петербургского общественного транспорта поднимут зарплаты на 10%

Индексация будет учтена при расчете субсидий, направляемых транспортным предприятиям.

В бюджет Петербурга на 2025 год включили увеличение заработных плат водителям общественного транспорта на 10%. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Индексация будет учтена при расчете субсидий, направляемых транспортным предприятиям. Предприятия "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс" перейдут на новые контракты, что позволит им более эффективно управлять своими финансами.

Государственные и частные перевозчики ранее отмечали, что испытывают трудности с наймом персонала из-за высокой конкуренции с другими секторами экономики. С осени прошлого года зарплаты в отрасли выросли на 29%, достигнув уровня 91,9 тысячи рублей. Увеличение зарплат затронуло не только водителей общественного транспорта, но и других специалистов, таких как логисты и курьеры.

Ранее мы сообщили о том, что субсидии организациям на создание рабочих мест для инвалидов предоставят в Петербурге.

Фото: Piter.TV