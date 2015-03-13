Субсидии организациям на создание рабочих мест для инвалидов предоставят в Петербурге

Субсидии будут доступны для юридических лиц, действующих на территории Петербурга, за исключением государственных и муниципальных учреждений.

В Петербурге поддержат создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая специальное оборудование и оснащение, которое соответствует современным стандартам и позволяет сохранить эти рабочие места в долгосрочной перспективе. За последние три года было создано и модернизировано 686 таких рабочих мест. Согласно отчетности предприятий, которые создали и модернизировали рабочие места для инвалидов за счет бюджетных средств, с начала 2021 года по текущий момент трудоустроено 208 инвалидов.

Для продолжения этой работы в 2024 году будут предоставлены субсидии, выделенные бюджетом Петербурга в размере 60 004,2 тыс. руб., которые будут распределены через конкурс среди организаций, предлагающих лучшие условия для создания и модернизации рабочих мест для инвалидов, а также обеспечения доступа к рабочим местам и производственным объектам, образовательным и профессиональным программам.

Субсидии будут доступны для юридических лиц, действующих на территории Петербурга, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Подробности о порядке предоставления субсидий можно найти по ссылке.

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