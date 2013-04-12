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Предприятия в Петербурге отгрузили на 25% больше продукции, чем в 2023 году
Сегодня, 12:15
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Предприятия в Петербурге отгрузили на 25% больше продукции, чем в 2023 году

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Особенно заметный рост произошел в производстве автомобилей.

С января по сентябрь 2024 года предприятияПетербурга увеличили объем производства на 25% по сравнению с предыдущим годом. Эта информация была предоставлена пресс-службой губернатора города.

За 2024 год общий уровень промышленности вырос на 11,2% относительно того же периода 2023 года, а по обрабатывающей отрасли - на 12,2%.

Особенно заметный рост произошел в производстве автомобилей (в 3,4 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,6 раза), других видов транспорта и оборудования (в 1,3 раза), электрического оборудования (в 1,2 раза).

Ранее мы сообщили о том, что инвентаризация всех бомбоубежищ пройдет в Петербурге до конца года.

Фото: Piter.TV

Теги: промышленность, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России,

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