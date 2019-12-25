Водителя придавило собственным автомобилем при неудачном повороте на Ропшинском шоссе

Погибший был не пристегнут.

Во вторник, 9 июня, в Ломоносовском районе водитель погиб при совершении поворота у дома 19 по Ропшинскому шоссе. Молодой человек 1995 года рождения не был пристегнут, что и привело к смерти. Об этом сообщило ОГИБДД по Ломоносовскому району.

По предварительной информации, трагедия произошла в 6:20 утра. Машина резко наехала на бетонную полусферу и перевернулась налево, в сторону водительского сидения. В результате удара водитель скончался на месте происшествия.



Ранее мы рассказали о том, что вчера с места аварии на Ропшинском шоссе госпитализировали двоих водителей в тяжелом состоянии

Фото: ВКонтакте / dorinspb