С места аварии на Ропшинском шоссе госпитализировали двоих водителей в тяжелом состоянии

Вечером понедельника, 8 июня, в Ломоносовском районе произошло жесткое ДТП. Водители находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Согласно предварительным данным, лобовое столкновение "Тойоты Ленд Крузер" и "Лады" произошло на 21-ом километре автодороги "Стрельна-Кипень-Гатчина". Водителя и пассажира отечественного автомобиля буквально зажало в салоне.

На место происшествия выехали 4 сотрудника 57 пожарно-спасательной части. Сейчас оба водителя находятся в больнице.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Видео: ВКонтакте / dorinspb