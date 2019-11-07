В ДТП с мотоциклом на Петергофском шоссе пострадал 8-летний мальчик

Он ехал на мотоцикле с отцом.

В понедельник, 8 июня, в ДТП с мотоциклом в Красносельском районе Петербурга пострадал ребёнок. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Около 23:00 у дома №49 по Петергофскому шоссе мотоцикл Honda столкнулся с маршруткой №343. На мотоцикле ехали отец и его 8-летний ребёнок.

Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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