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Водителя, наехавшего в Петербурге на инспекторов ДПС, задержали со стрельбой
Сегодня, 19:17
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kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

Водителя, наехавшего в Петербурге на инспекторов ДПС, задержали со стрельбой

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Мужчина отказался показывать документы полицейским.

Утром в четверг, 16 декабря, в Петербурге произошла погоня дорожной полиции, в которой пришлось применить оружие. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, нарушителя, который наехал на сотрудников ДПС и попытался скрыться с места происшествия.

У дома №19 на проспекте Просвещения полиция остановила автомобиль "Киа Оптима", за рулем которого находился 32-летний мужчина. Он отказался показывать документы и уехал с места происшествия, наехав на инспекторов. Один из полицейских применил табельное оружие и выстрелил по колесам нарушителя. В результате автомобиль остановили, а водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Накануне дорожная полиция задержала автомобилистов, которые дрифтовали в Приморском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, дпс, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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