Водителя, наехавшего в Петербурге на инспекторов ДПС, задержали со стрельбой

Мужчина отказался показывать документы полицейским.

Утром в четверг, 16 декабря, в Петербурге произошла погоня дорожной полиции, в которой пришлось применить оружие. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, нарушителя, который наехал на сотрудников ДПС и попытался скрыться с места происшествия.

У дома №19 на проспекте Просвещения полиция остановила автомобиль "Киа Оптима", за рулем которого находился 32-летний мужчина. Он отказался показывать документы и уехал с места происшествия, наехав на инспекторов. Один из полицейских применил табельное оружие и выстрелил по колесам нарушителя. В результате автомобиль остановили, а водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Накануне дорожная полиция задержала автомобилистов, которые дрифтовали в Приморском районе.

Фото: Piter.tv