Водителя могут пожизненно лишить прав за "пьяные гонки" по Петербургу

Мужчина разогнал автомобиль до 200 километров час и снимал все происходящее на видео.

В воскресенье, 31 мая, стало известно, что ранее сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать водителя Volkswagen Polo, который разогнал автомобиль до 200 километров час и снимал все происходящее на видео. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

"Гонщиком" оказался 22-летний мужчина из Нальчика. Его машину сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Юрия Гагарина через некоторое время после случившегося. На тот момент причиной остановки стал непристегнутый ремень безопасности, о превышении скорости полицейские узнали немного позже. При проверке документов оказалось, что водитель также был пьян, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование.

Теперь автомобилиста могут лишить прав на два года или даже пожизненно.

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Фото: Pixabay