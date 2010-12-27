В Автово грабитель прокусил водителю маршрутки голову

Нападение с необычным исходом произошло в Кировском районе.

В районе станции метро "Автово" водитель маршрутного такси стал жертвой грабителя. Вор неожиданно укусил мужчину. Однако, шоферу удалось перехитрить злоумышленника и сдать его полиции. Пострадавший отметил, что преступник был вооружен холодным оружием.

Инцидент произошел в половину седьмого вечера 29 апреля. В маршрутку, следовавшую по маршруту 655 ("Волосово-Санкт-Петербург"), зашел пассажир с ножом. Он принялся угрожать петербуржцу за рулем транспортного средства. Около второго дома по Автовской улице он приказал отдать ему дневную выручку. Шофер не подчинился и начал сопротивляться. Во время начавшейся потасовки другие пассажиры успели позвонить в полицию. Злоумышленник был задержан на месте. В настоящее время 29-летний разбойник находится в отделении правоохранительных органов. Оперативники установили, что ранее он уже был судим.

Очевидцы рассказали, что преступник укусил шофера в голову. После нападения, 52-летнего водителя пришлось госпитализировать в больницу. Медики выявили у пациента рану правой теменной области. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Он находился в 26 Городской больнице, но после был отпущен домой.

Напомним, что петербуржец с ребенком попал под движущийся танк в Парке 300-летия.

Фото: Piter.tv

