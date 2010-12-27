Петербуржец с ребенком попал под движущийся танк в Парке 300-летия

Мужчина получил травму ноги, подросток не пострадал.

Днем 29 апреля зритель военного фестиваля в Парке 300-летия попал под движущийся танк. Мужчина забрался на транспортное средство сверху, чтобы прокатиться. Пострадавший не удержался на корпусе танка и упал прямо под гусеницы. Об инциденте рассказали участники и гости мероприятия "Боевая сталь".

Вместе с собой мужчина уронил с танка подростка 10-12 лет. Тот упал в сторону, поэтому его не задело. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи. По сообщениям медиков, пострадавший отделался легкими ушибами. Изначально врачи предполагали, что у петербуржца может быть перелом конечностей. В госпитализации он не нуждается.

Очевидцы рассказывают, что пострадавший стоял на броне танка и ни за что не держался. Они не удивлены, что тот свалился.

Напомним, что фестиваль военной техники ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Жителям разрешается попробовать себя в роли танкистов и прокатиться в кабинах танков.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

