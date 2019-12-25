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Водителя главы следственного управления СК по Ленобласти задержали в Петербурге
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib

Водителя главы следственного управления СК по Ленобласти задержали в Петербурге

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Он не отрицает, что был пьян, однако, по словам водителя, находился не за рулем.

На водителя главы следственного управления Следственного комитета по Ленобласти составили протокол за вождение в нетрезвом виде, сообщила "Фонтанка". По версии нарушителя, в момент задержания он находился не в машине, а рядом с ней. 

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Мужчину направили на медосвидетельствование, которое показало содержание алкоголя в крови. За сутки до случившегося он уволился, сославшись на то, что нашел другую работу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы пострадали трое

Водитель: pixabay.com

Теги: водитель, вождение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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