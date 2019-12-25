Водителя главы следственного управления СК по Ленобласти задержали в Петербурге

Он не отрицает, что был пьян, однако, по словам водителя, находился не за рулем.

На водителя главы следственного управления Следственного комитета по Ленобласти составили протокол за вождение в нетрезвом виде, сообщила "Фонтанка". По версии нарушителя, в момент задержания он находился не в машине, а рядом с ней.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Мужчину направили на медосвидетельствование, которое показало содержание алкоголя в крови. За сутки до случившегося он уволился, сославшись на то, что нашел другую работу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аварии на перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы пострадали трое.

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